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أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "رجالة البيت"

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:53 م
رجالة البيت
رجالة البيت
نادين نجدي

إنطلقت اليوم الحلقة الثالثة لمسلسل "رجالة البيت" على قناة أون في تمام الساعة 7:45 مساءاً، بدأت الحلقة بمشهد ويزو "تهاني" وهي تتشاجر مع تيمون وبومبا بسبب تأليهم أغاني لباقي المواد، غير اللغة العربية، لأنها هي من تمتلك السينتر.


وجاء في المشهد الثاني بيومي فؤاد وهو يطرح على تيمون وبومبا بأن يكون مدير أعمالهم، وبأن يطرحوا شريط مجمع يسمى "شريط التلميذ" وبأن يغنوا به جميع المواد، ووافق على فمرته حسني وفهمي، بعد الكثير من المزاح.



جمع المشهد الثاني من المسلسل كل من بيومي فؤاد والد أحمد فهمي به وبأكرم حسني "تيمون وبومبا" ، كانو يريدون جذب الطلاب إليهم فكان فهمي يقترح بأن يأتو براقصة ولكن رفضوا.


ثم أقترح عليهم بيومي فؤاد بأن يكون مدير أعمالهم، لكن فهمي رفض وقال أن أفضل مدير أعمال في العالم هو مدير الأعمال الليبناني، من هنا قرر بيومي فؤاد تغير إسمه إلى "بيروتي فؤاد" وقال لهم الكثير من الكلمات الليبنانية حتى يصدقونه، ووافقوا على ذلك العرض.





وكان المشهد الثالث من المسلسل كل من أحمد فهمي وأكرم حسني "تيمون وبومبا" وهم يقوموا بعمل سيشن تصوير لشريطهم الجديد الذي قرورو طرحه لطلاب المدارس.


قدموا العديد من الأغاني، ثم ذهبوا للمؤتمر الصحفي ليردو على أسئلة الطلبة، مروراً بالكثير من المواقف الكومدية، تخالف كل من تيمون وبومبا أثناء إجابتهم على الأسئلة وكل منهم فضل نفسه على الآخر ثم إشتبكوا مع بعض وقررور الإنفصال عن بعض وضرب كل منهم الآخر.


فكان في المشهد الرابع بعدما إنفصل كل من تيمون وبومبا عن بعضهم في غناء الأغاني لطلاب المدارس، أخذ كل فرد منهما يبني طريقه بنفسه.


وعندما كان يجلس تيمون مع والده إتصل عليه بومبا ووعده بأنه سيحول له الكثير من المال مقابل، أن يوقع إبنه تيمون، ووافق والد تيمون على هذا العرض، قام والد تيمون ليرى شئ، أخذ تيمون تليفونه ووحد رسالة من بومبا تؤكد أنه أرسل إليه مال مقابل فشل تيمون.



وكان المشهد الأخير يجمع بين أكرم حسني وأحمد فهمي وهو يسوق السيارة، فظهر من خلفه فهمي وقال له لقد سربت زيت الفرامل، وتشاجر كل منهما ودخلت السيارة في سيارة آخرى.

تعرض كل من فهمي وأكرم للإصابة وتجبس كل منهما، فعل فهمي ذلك في أكرم بسبب إتفاق أكرم مع والد فهمي على فشل إبنه.







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