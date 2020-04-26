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مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3 لـ دينا الشربيني.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3 لـ دينا الشربيني.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3 للنجمة دينا الشربيني، ثار الجدل، وأصبح تريند بسبب أحداث المسلسل المثيرة اولشيقة، حيث ينتظر الجماهير الحلقة يوميا لمتابعتها، ويبحثون عن مواعيد العرض والإعادة القنوات الناقلة لمشاهدة التفاصيل.

شهد مسلسل لعبة النسيان الحلقة 2 إصابة دينا الشربيني بالشلل وذلك بعد محاوله انتحارها وقفذها من دور عالي مما جعلها تدخل في غيبوبة لمدة 4 شهور لتفقد الذاكرة في مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3.

مواعيد عرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 3 والقنوات الناقلة
ويُعرض مسلسل لعبة النسيان الحلقة 4 على شبكة قنوات mbc مصر فقط الساعة 11:30 مساءً و 4:30 عصرًا على mbc مصر، والساعة 2:00 ظهرا و8:00 مساءً على قناة mbc مصر 2.

ولعبة النسيان بطولة سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم.

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