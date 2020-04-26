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من هو غيث ؟ مقدم قلبي اطمأن تعرف علي هوية غيث الإماراتي



كشف مقدم برنامج “قلبي اطمأن” ذلك الشاب الإماراتي المتخفي، الذي يقدم السعادة لبعض المحتاجين من جميع أنحاء العالم عن هويته، وذلك في الحلقة ضمن حلقات البرنامج .



ولم يظهر الشاب المتخفي عن وجهه، وذلك تلبية لمطالب متابعي ومحبي البرنامج الذين تأثروا بفكرة البرنامج، وتمنوا أن لا يظهر غيث بوجه الحقيقي، وذلك بعدما جعلهم يبكون بعد كل حلقة، ومنهم من تبرع بالفعل لحسابات الجمعيات والمصارف الإسلامية من خلال الأرقام التي توضع في نهاية كل حلقة.



من هو غيث؟



ولفت مقدم ” قلبي اطمأن ” إلى أن “غيث” ليس اسم شخصية حقيقة هدفها الشهرة، ولكن كان الهدف من الاسم هو “وضع حمل رسالة العطاء في حقيبة مليئة بالسعادة والأمل لمحاولة التقرب إلى المحتاجين في الكثير من بلدان العالم ” .



يذكر أن “قلبي اطمأن“، هو برنامج رمضاني أطل علينا هذا العام، يهدف إلى إسعاد الناس وتلبية احتياجاتهم من منطلق أن ” الناس للناس والدنيا مازالت بخير “، حيث أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، حتى لاقت بعض من حلقاته من خلال قناة البرنامج على موقع ” يوتيوب ” أكثر من مليون مشاهدة.



من هو غيث ؟ مقدم قلبي اطمأن تعرف علي هوية غيث الإماراتي