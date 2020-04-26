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الحزن يخيم على الجمهور.. ملخص أحداث الحلقة الثالثة من بالقلب

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:01 م
بالقلب
بالقلب
لمياء علي
انطلقت مساء اليوم الحلقة الثالثة من المسلسل اللبناني بالقلب من بطولة النجمة اللبنانية كارمن لبس وتأليف طارق سويد وذلك عبر شاشة LBCI Lebanon.

وبدأت الحلقة بأحداث رومانسية بين ناهي ودانيا وسفرهما لقضاء شهر العسل وبعد عودتهما تقرر عمتها والتي تجسدها الفنانة اللبنانية كارمن لبس أن تحضر لعزومة لهما في منزلها.

ويأتي المشهد الأصعب خلال الحلقة، عندما تجهزت دانيا لحضور العزومة وقامت بالاتصال بناهي لأنه تأخر فيخبرها بأنه متواجد تحت شرفة بيتهما، ويطلب منها أن تنظر له من الشرفة وعندما نظرت له وجدته ينزل من السيارة ممسكًا بوردة وحمراء ويخبرها في الهاتف بحبه لها وفجأة وجدته سقط على الأرض.

وقامت دانيا بالجري على سلم المنزل حتي ترى ماحدث لزوجها وأخذت تصرخ باسمه حتى وصلت عنده وجدته غارق في دماءه، وعندما ذهبت إلى المستشفى أخبرها الطبيب أن ناهي قد توقف رأسه عن العمل ومات اكلينيكيًا برصاصة في الرأس من مجهول.

وتصدر المسلسل قوائم التريند بموقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر لليوم الثالث على التوالي منذ بداية شهر رمضان المبارك، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع بداية تصاعد أحداث الحلقة الثالثة.

يذكر أن بالقلب" قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم من النجوم.

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