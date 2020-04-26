الرجاء المغربي يقدم 300 ألف دولار لشراء نجم الزمالك

فاوض نادي الرجاء المغربي، إدارة نادي الزمالك، من أجل الحصول على خدمات حميد أحداد، والمعار من بداية الموسم.





وكشفن صحيفة المنتخب المغربية، أن نادي الرجاء عرض قيمة مالية 300 ألف دولار، كحد أقصى لشراء أحداد من الزمالك بشكل نهائي، وينتظر رد مجلس إدارة الزمالك.





وتابعت الصحيفة أن موافقة الزمالك على هذا المبلغ فقط، يجعل فريق الدفاع الحسني الجديدي أكبر الخاسرين، لأنه سيكون محروما من الحصول على أي عائد مالي يحصل عليه من نسبة بيع اللاعب، والتي تصل إلى 20 % من قيمة انتقاله لأي فريق آخر، وذلك بعد خصم مبلغ الصفقة بين الفريقين والمحدد لها مليون و400 ألف دولار.





ولم يحسم المدير الفني للزمالك بارتيس كارتيرون، موقف اللاعبين المعارين، في انتظار القرار النهائي سواء باستئناف الدوري ام الغاؤه.





يذكر ان تم ايقاف الدوري والنشاط الكروي في مصر بسبب انتشار فيروس الكورونا حول العالم.







