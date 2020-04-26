آسر ياسين: سعيد بمشاركتي في الأختيار.. وتمثيل دور شهيد شرف لي

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شارك الفنان آسر ياسين متابعيه، بسعادته في المشاركة في مسلسل الإختيار، وذلك بعد وفاته بطلق ناري في إحدى المعارك القاتلية، معبرا عن إمتنانه كونه مؤدي إحدى أدوار شهداء القوات المسلحة.



ونشر "ياسين" صورة عبر حسابة الرسمي عبر موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث ظهر بالزي العسكري و صور أخرى وهو بجوار أمير كرارة، وإلتقط عدد من الصور الجماعية، وصورة وهو محاط بعدد من الأطفال.



وعلق آسر على الصورة قائلا:"سعيد جدا بمشاركتي في مسلسل الإختيار، وشرف ليا إني أمثل دور واحد من أبطال القوات المسلحة اللي ضحوا بحياتهم وخاطروا علشان أمننا وسلامتنا، تحية وتقدير لكل شهداء القوات المسلحة وأهاليهم، المنسي أسطورة الصاعقة المصرية، برافو للمخرج بيتر ميمي".



وأنهالت عليه تعليقات أيجابية وعديدة من جمهوره ومتابعيه، فكانت منها تصفيق من الفنانة هند عبدالعليم، وتعليقات تشيد بأداءه من دينا نصر، بسمة نبيل، سمر مرسي، شيؤين حمدي، وتعليقات عديدة منها:" انت رايح تموت وتوجع قلبي، ينفع يعني تموت بعد ثلاث حلقات، المشهد تحفة وخلاني بكيت، انا اتفاجئت لما شوفتك واتمنيت الدور يطول، رحم الله شهداء مصر".



والجدير بالذكر أن المسلسل يحكي حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل، ويشارك في بطولته أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل، وضياء عبد الخالق