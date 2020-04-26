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صورة وتعليق.. ماذا قالت ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة؟

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:50 م
بوابة الفجر
شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر إنستجرام بصورة تجمعها بزوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، وكتبت عليها تعليق "سيد الرجالة".

وجاء هذا بعد دقائق من انتهاء حلقتها مع رامز جلال في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، حيث نشرت ياسمين صبري صورة من عقد قرانها مع أحمد أبو هشيمة وبجوار التعليق أرفقت ملصف قلب باللون الأحمر.

واحتلت ياسمين صبرى التريند في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقة برنامج "رامز مجنون رسمى"، وبعد وضع الصورة والتعليق، حيث لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا. 

وياسمين صبرى تقدم بطولة مسلسل "فرصة تانية" في رمضان 2020 على قنوات cbc، dmc، on، وتم عرض الحلقة الثالثة اليوم.

ويشاركها في البطولة كلا من أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.
صورة وتعليق.. ماذا قالت ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة؟
صورة وتعليق.. ماذا قالت ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة؟
صورة وتعليق.. ماذا قالت ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة؟
صورة وتعليق.. ماذا قالت ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة؟

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