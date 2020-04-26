نجم أياكس يقلل من أهمية إلغاء الموسم الكروي في هولندا

علق الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو، ظهير أيسر أياكس أمستردام، على قرار إلغاء الموسم الكروي الحالي (2019-20) في هولندا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ولم يتم إعلان فريقه كبطل للموسم الحالي.





وكتب اللاعب الدولي الشاب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "من المؤسف عدم تمكننا من تحقيق هدفنا باللقب، ولكن حاليا هناك أشياء أهم من كرة القدم".





وأكد صاحب الـ27 عاما شعوره بـ"الفخر لمساعدة أياكس في اعتلاء صدارة الدوري. ولكن الأبطال الحقيقيون لهذا الموسم ويستحقون التصفيق هم هؤلاء" في إشارة لصورة بها ثلاثة عاملين بالقطاع الصحي.





وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قد أعلن الجمعة إلغاء موسم الدوري المحلي 2019/2020 دون بطل رغم تصدر أياكس للجدول.





وسيتأهل أياكس وألكمار لدوري الأبطال الموسم القادم، بينما سيلعب فاينورد واندهوفن وفيليم، أصحاب المراكز من الثالث للخامس، في الدوري الأوروبي.





وجاء قرار الاتحاد بسبب تعذر استكمال الموسم لتفشي فيروس كورونا المستجد، في واقعة لم تحدث منذ عقود، حيث كانت المرة الأخيرة الي تم فيها إلغاء الموسم في 1944/45 بسبب الحرب العالمية الثانية.





وقبل نهاية الموسم بتسع جولات فقط، كان أياكس وألكمار يتقاسمان النقاط برصيد 56 نقطة مع تفوق أياكس بفارق الأهداف.





وأكد الاتحاد أن قراره جاء اعتمادا لتوصيات الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) حال إلغاء الموسم، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك فرق صاعدة أو هابطة من وإلى الأضواء.





وجاء القرار بعدما حظرت الحكومة إقامة مباريات كرة قدم حتى أول سبتمبر القادم لوقف امتداد وباء كورونا.



