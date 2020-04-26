وصلة غزل بين نادية الجندي ولطيفة.. والسبب سكر زيادة

Advertisements

أشادت الفنانة لطيفة بمسلسل سكر زيادة من بطولة النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندي وذلك عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر.



وعلقت لطيفة قائلة: ‏بإجماعه لما التاريخ والخبرة والإرادة والذكاء والقيمة الفتيه ينزلوا الساحة ده معناه متعه وخفة دم ودروس فنيه .فنانات كبار شكرااااا أسعدتونا وحليتوا رمضان ربنا يحميكم باحبكم كلكم.



وبدورها، ردت عليها نادية الجندي قائلة: ‏حبيبتي يالطيفه ⁦⁩بشكرك اوى ⁦⁩ وانا كمان بحبك اوى ويارب الحلقات اللي جايه تعجبك اكتر.



مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة ايوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، صبري فواز، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد ابو زيد توفيق، إخراج وائل إحسان.