تعرف على موعد إعادة الحلقة الثالثة من "رجالة البيت"

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عرضت اليوم الحلقة الثالة من مسلسل "رجالة البيت" العرض الأول على قناة أون في تمام الساعة 7:14 مساءاً.





وفتعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "رجالة البيت"، على قناة "dmc" الساعة 12 صباحًا، وتكون الإعادة الاولى الساعة 6 وربع صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5 مسًاء.



وتعرض على قناة "cbc" الساعة 6 ونصف مسًاء، والإعادة الساعة 12 وربع صباحًا، وتكون الإعادة الثانية الساعة 3 ونصف عصرًا.





يذكر أن مسلسل "رجالة البيت" تدور أحداثة في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا منهم الفنانة ويزو وعارفة عبدالرسول وبيومي فؤاد واحمد فهمي وأكرم حسني.