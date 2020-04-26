بعد هروب الفنان يوسف الشريف.. محمد فاروق يستخدم خدعة ذكية لعودته

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف، وأثناء سير الموتوسكيل الذي قام بخطف الفنان يوسف الشريف، يستطيع الفنان يوسف الشريف القفز منه والهروب منه دون شعور سائق الموتوسيكل.



وعند وصول السائق الى المكان المخصص المقرر ايصال زين اليه يقابله الفنان محمد فاروق ويسأل أين زين، ويقول له السائق أنه وراء ظهره ثم يكتشف أنه استطاع الهروب.



ويستخدم الفنان محمد فاروق خدعة ذكية لرجوع الفنان يوسف الشريف، ويهدده ببعض الكلمات في الميكرفون وأن يرجع اليهم ولا يهرب والا سيجلب زوجته وهي حامل وليس في مصلحتها أن تأتي اليهم.



ويستسلم الفنان يوسف الشريف ويعود اليهم مرة أخري لكي يحمي زوجته وابنه الذي تحمل به، وعند رجوعه يضربوا الفنان محمد فاروق وعند سؤال الفنان يوسف الشريف ماذا يريد منه يقول له "كل خير".





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.