بنك الطعام يطلق مبادرة "العزومة" للسنة الثانية على التوالي

أطلق بنك الطعام المصري برعاية بنك " saib " مبادرة "العزومة" للسنة الثانية على التوالي، حيث تتجول حافلة لتوزيع "كراتين رمضان" يومياً على مدار شهر رمضان في القاهرة الكبرى والجيزة والإسكندرية.





يأتي التعاون ضمن خطة البنك لدعم جهود الدولة لتخطي الكوارث والأزمات، حيث أن دور المؤسسات الإقتصادية الكبرى هام جداً ويمثل دعوة للجميع إلى القيام كلاً بدوره في دعم الأسر الأكثر احتياجاً.





يذكر أن مبادرة العزومة التى تم إطلاقها العام الماضي استفاد منها عدد كبير من الأسر الأشد احتياجاً في محافظة القاهرة و الجيزة، حيث انطلقت هذه المبادرة في رمضان العام الماضي كأول مائدة رحمن متنقلة بأسم "العزومة"، ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتجنباً لحدوث التجمعات، تم استبدال إقامة مائدة الرحمن المتنقلة والإستعاضة عنها بزيادة عدد الكراتين الموزعة في محاولة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين وإدخال الفرحة عليهم خلال شهر رمضان المبارك.