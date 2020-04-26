هل يتوج الأهلي بلقب الدوري حال إلغائه؟.. اتحاد الكرة يجيب

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم، مصير بطولة الدوري حال اتخاذ قرار إلغائها، بسبب تعليق النشاط المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستبعد فضل إعلان فائز بلقب الدوري في حال إلغائه، وقال خلال لقاء تلفزيوني: "ندرس في اتحاد الكرة الأمر جيدا قبل إصدار القرار النهائي".

وأضاف: "وفقا للأحداث السابقة، حرس الحدود كان بطلا للمسابقة، في موسم 2012 في مأساة ستاد بورسعيد هذا واقع من الماضي، سندرس الأمر قبل إصدار القرار النهائي".

وتابع: "في حالة إلغاء الموسم لن نتوج بطلا للدوري، وكأن الموسم لم يكن".

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة وبفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه فريق المقاولون العرب صاحب الـ33 نقطة.

يذكر أن النشاط الكروي في مصر متوقف منذ الـ15 من مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا.