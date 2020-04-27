الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. وتوجه نصائح للمواطنين

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.



الوجه البحري





يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية





يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا،شوائب عالقة نهارًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء





يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر





يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



شمال الصعيد





يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.



جنوب الصعيد





يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.



ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا شهدنا انخفاض في درجات الحرارة عن الجمعة بواقع 10 درجات مئوية، مشيرًا إلى أننا نشهد خلال الأيام الحالية أجواء مستقرة إلى حد كبير على أغلب أنحاء ومدن الجمهورية.



وحذر "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق، مشيرًا إلى أننا سنشهد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، حيث أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة يوم الأحد عن يوم السبت بحوالي درجتين، ومتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم على القاهرة لـ 32 درجة، ثم 33 درجة يوم الثلاثاء، على أن تنكسر يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع لتصل درجة الحرارة لـ 28 درجة.



وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة الصغرى والعظمي يصل لـ 12 درجة أحيانًا، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس لحين بداية أول مايو وارتداء الملابس الصيفية بشكل رسمي، والإعلان عن عدم انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.





أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 26 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات مصر.وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:القاهرة الكبرى