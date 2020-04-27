Advertisements

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. وتوجه نصائح للمواطنين

الإثنين 27/أبريل/2020 - 08:06 ص
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 26 إبريل 2020، علي مدن ومحافظات مصر.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

الوجه البحري

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا،شوائب عالقة نهارًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شوائب عالقة نهارًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد

يسود طقس حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.

ومن جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا شهدنا انخفاض في درجات الحرارة عن الجمعة بواقع 10 درجات مئوية، مشيرًا إلى أننا نشهد خلال الأيام الحالية أجواء مستقرة إلى حد كبير على أغلب أنحاء ومدن الجمهورية.

وحذر "شاهين"، خلال تصريحات تليفزيونية، من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق، مشيرًا إلى أننا سنشهد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، حيث أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة يوم الأحد عن يوم السبت بحوالي درجتين، ومتوقع أن تصل درجة الحرارة اليوم على القاهرة لـ 32 درجة، ثم 33 درجة يوم الثلاثاء، على أن تنكسر يوم الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع لتصل درجة الحرارة لـ 28 درجة.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن هناك فارق كبير بين درجات الحرارة الصغرى والعظمي يصل لـ 12 درجة أحيانًا، محذرًا المواطنين من تخفيف الملابس لحين بداية أول مايو وارتداء الملابس الصيفية بشكل رسمي، والإعلان عن عدم انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. وتوجه نصائح للمواطنين
الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. وتوجه نصائح للمواطنين

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة حالة الجو بيان من الارصاد الجوية الطقس الارصاد

أخبار تهمك

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 16 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 8 ساعات

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ يوم

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 20 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ يوم

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: ارتفاع الحرارة ليس مؤشر على طبيعة فصل الصيف المقبل

الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

تعرف على طقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات

الأرصاد تحذر من المبالغة في تخفيف الملابس: "بلاش نص كم دلوقتي" (فيديو)

أمطار ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تكشف عن طقس الغد

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

02:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة