سهير رمزي تكشف سبب انساحبها من فيلم "انقاذ ما يمكن انقاذه"

Advertisements

كشفت الفنانة سهير رمزي عن رفضها تقديم تنازلات مقابل ظهورها في أحد الأفلام مع المخرج سعيد مرزوق.



وتحدثت سهير رمزي خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي أنها رفضت العمل في فيلم "انقاذ ما يمكن انقاذه" بعدما قامت بالتصوير لمدة 4 أيام بسبب جملة فيه،حيث طلبت من المخرج حذفها لكنه رفض،وكان المشهد بينها وبين الفنان محمود ياسين حيث كان يدور الحوار بينهم حول "تختمي زي ما بختم كده على رجلك".



كما نفت سهير رمزي أنها إذا لم تقدم أدوار إغراء لن يكون لها تاريخًا فنيًا، موضحة أنها قدمت أدوار الإغراء في بدايتها، لكنها اوقفتها بعد فيلم "المذنبون"،عن سبب رفضها الاستمرار في تقديم أدوار الإغراء، وذلك لعدم حصرها في تلك الأدوار.









وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.