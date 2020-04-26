الرقابة التموينية تكثف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية





تم تحرير محضر برقم 9804 جنح مركز إطسا 2020 ضد صاحب ومدير مسؤل مصنع تعبئة بناحية إطسا لاستيلائة عدد " 2" طن سكر بقصد إعادة بيعهم في السوق السوداء وتتوالى النيابه العامه التحقيقات.



كما تم ضبط مدير مسئول بفرع جمعيتى بناحية قرية السيليين بمركز سنورس لحيازتة كميات كبيرة من السلع الغذائية والمشروبات الغازية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بالمخالفة للقانون 281 لسنه ١٩٩٤ لحيازتة سلع غذائية منتهية الصلاحية والمضبوطات عباره عن عدد"47 " شيكارة أرز وزن الشيكارة الواحدة خمسة كيلو باجمالي الكميه 235 كيلو أرز السعيد منتهي الصلاحية بتاريخ إنتاج يوليو 2017 والصلاحية عام، وتم ضبط عدد "10 " زجاجة كوكاكولا حجم 2 لتر منتهية الصلاحية، وضبط عدد "9 " زجاجة فانتا برتقال سعه 2 لتر تنتهى بتاريخ 2122020، وضبط عدد "6 " زجاجة ماكسي ليمون 1.75 حجم تنتهي بتاريخ 712020، وضبط عدد "12 " زجاجة كوكاكولا " 800" ملي منتهية الصلاحية، وعدد "120 " زجاجة مياة شرب طبيعية "نقاء " 1.5 لتر تنتهي بتاريخ 22122019، وعدد "12 " زجاجة مياة شرب طبيعية "دساني " 1.5 لتر تنتهي بتارخ 3032020، وعدد "5" كيس شعرية البركة وزن الكيس الواحد ة 5 " كيلو باجمالي 25 كيلو تنتهي بتاريخ مارس 2020 وتحرر محضر برقم 10931 جنح مركز سنورس 2020، واخطرت النيابه التى تولت التحقيق.



بناءً على توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق وفي إطار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق التجارية لضبط السلع الغذائية والمشروبات الغازية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث قامت حملة تموينية بإشراف المهندس سيد حرزالله مدير مديرية تموين الفيوم برئاسه المهندس محمود عبدالتواب مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية.