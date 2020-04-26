صدمة كبيرة.. بعد وقوع ياسمين عبد العزيز في حب كريم فهمي..ت عرف على التفاصيل

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عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل ونحب تاني ليه عبر شاشة قناة CBC، ويخوض بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



وإليكم أبرز ماجاء في الحلقة الثالثة من "ونحب تاني ليه"







_شهدت الحلقة الثالثة أحداث مثيرة حيث مشهد لقاء "غالية" التى تلعب دورها ياسمين عبد العزيز بـ"مراد" الذي يجسده الفنان كريم فهمي، وتبادلا نظرات الإعجاب من النظرة الأولى، وتعارفا على بعضهما البعض، وعندما ذهب كلا منهما إلى منزله ظل يفكر في الآخر.





_ بدأ "مراد" في محاولة الوصول إلى غالية عن طريق البحث، عن صفحة "غالية" عبر الفيس بوك لإضافتها، كما بحث عن اسمها على جوجل لمعرفة المزيد عنها بحكم طبيعة عملها كمهندسة ديكور وفنانة تشيكيلة ووجد خبر طلاقها من زوجها "عبدالله" شريف منير.



_ يبدو أن "غالية" وقعت في فخ الحب مرة أخرى من النظرة الأولى، وذلك بعدما شعرت بإعجاب "مراد" لها، خاصة وأنها إنسانة تتصف برومانسية شديدة وتبحث دائمًا عن الحب الذي افتقدته من زوجها.







_بعد معرفة "مراد" الكثير عن حياة "غالية"، وأنها مطلقة ولديها بنت، ذهب لمكان عمل "غالية" وفاجأها، ولكن كان رد فعلها بأنها أنكرت معرفته كنوع من الغرور.





_ انتهت أحداث الحلقة بصدمة كبيرة، حيث فاجأت صديقة "غالية" المقربة والتي تجسدها "تارا عماد" بأن خطيبها السابق هو "مراد السويفي" كريم فهمي، وأنها لم تفكر أبدًا في العودة له بسبب اتصافه بحبه للفتيات وعلاقاته المتعددة، دون معرفتها بأنه هو نفسه الذي أعجب بصديقتها الجديدة، وسيطرت على ملامح "غالية" الذهول والصدمة، ومن المقرر الكشف عن تصرف "غالية" تجاه "مراد".







مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.