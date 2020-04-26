ماذا قدم الزمالك تحت قيادة مرتضى منصور؟

شهدت فترة ولاية مرتضى منصور رئاسة نادي الزمالك منذ أول يوم وطأت قدمه في القلعة البيضاء وحتى الآن، عدد من الإنجازات وعلى الجانب الآخر بعض من الإثارة والأزمات.





ويسرد الفجر الرياضي أرقام الزمالك في عهد مرتضى منصور





في عهد مرتضى منصور حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 11 بطولة، بواقع سوبر إفريقي، وكونفدرالية، والدوري المصري الممتاز، و5 كأس مصر، و2 كأس سوبر محلي، بالإضافة إلى البطولة الودية " كأس السوبر المصري السعودي".





- السوبر المصري

اللقب الأخير على حساب الأهلي بركلات الترجيح بعدما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم في شهر فبراير الماضي على أرض الإمارات.





أما لقبه الأول في عهد مرتضى منصور، كان على حساب الأهلي أيضاً بركلات الجزاء، والذي أقيم في فبراير عام 2017 بالإمارات، بعد أن غاب عن التتويج به 14 عام.





ونشير إلى أن الزمالك لم يحقق الفوز أمام الأهلي اطلاقا في هذه البطولة، وخسر 4 سوبر محلي أمام الأهلي قبل تولي مرتضى منصور منصب رئاسة نادي الزمالك.





- السوبر الأفريقي والذي توج به الزمالك للمرة الرابعة فى تاريخه، على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت يوم الجمعة الماضية بالدوحة.





جدير بالذكر أن هذا اللقب كان الأول للزمالك منذ آخر تتويج عام 2003.





- الكونفدرالية، والذي توج به الزمالك للمرة الأولي في تاريخه، والثانية في تاريخ مصر بعد أن حقق الفوز على فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 5 – 3 بركلات الترجيح، بعدما تبادلا الفوز ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف.





- الدوري المصري الممتاز، حصده الزمالك مرة واحدة تحت مظلة مرتضى منصور، موسم 2014 / 2015 بعدما تصدر ترتيب المسابقة المحلية برصيد 87 نقطة بفارق 8 نقاط عن منافسه الأهلي، بعدما كان آخر فوز له بلقب االدوري قبلها بـ11 عامًا.





- كأس مصر، حققه الفريق الأبيض 5 مرات في عهد مرتضى منصور، كان آخرها 2019 على حساب بيراميدز بعدما فاز عليه بثلاثية نظيفة.





وكانت البداية عندما توج على حساب سموحة أيضاً عام 2014 بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في النهائي.

ولقبه الثاني في كأس مصر كان على حساب الأهلي بعدما تغلب عليه بثنائية نظيفة عام 2015، وكان هذا الفوز الأول للزمالك أمام الأحمر منذ 8 سنوات في هذه البطولة.





وتوج للمرة الثالثة عام 2016 بعدما تغلب على الأهلي 3-1 في المباراة النهائية، وفي عام 2018، توج للمرة الرابعة على حساب سموحة بعدما تغلب عليه بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح.





- كأس السوبر المصري السعودي، والذي حصده بعد أن نجح في الفوز على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في 6 أكتوبر 2019.





مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك يعتبرها الجماهير بطولة خاصة، وفي عهد مرتضى منصور منذ توليه في مارس 2014، التقى القطبان في 19 مباراة في جميع المسابقات، حقق الزمالك الفوز في 4 مباريات فقط، وتعادل في 5، مقابل 9 انتصارات للنادي الأهلي.





جدير بالذكر أن آخر لقاء بينهما رقم 19 في عهد مرتضى منصور، لم يتواجد الزمالك في ملعب المباراة واعتبر الأهلي فائزا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك استطاع أن يحقق الفوز على أرض ملعب الإسماعيلي بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2019-2020،والذي يعد الأول منذ آخر فوز على هذا الملعب عام 2006، عندما حقق الأبيض الفوز بهدف دون رد، ومنذ ذلك الحين خاض الثنائي على هذا الملعب 9 لقاءات، حسمت 5 منها لصالح الدراويش، و4 انتهوا بالتعادل.





أما في الفترة الأولى من ولاية مرتضى منصور والتي استمرت من إبريل 2005 وحتى ديسمبر من نفس العام، ومن إبريل 2006 وحتى أغسطس من نفس العام، خاض الزمالك 4 مباريات أمام الأهلي، ولم يفز بأي منها.





وعلى مستوى المدربين شهدت فترة مرتضى منصور، منذ عام 2014 وحتى الآن 24 ولاية تدريبية آخرها باتريس كارتيرون مدرب الزمالك الحالي، وفي الفترة الأولى من إبريل 2005 وحتى ديسمبر من نفس العام، ومن إبريل 2006 وحتى أغسطس من نفس العام، 5 ولايات تدريبية.







