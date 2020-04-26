محمد شاهين يتشاجر مع هاجر الشرنوبي.. في الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم"

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أنطلقت مساء اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة وريم البارودي، والمسلسل من تأليف محمد ناير.







وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم" العديد من الأحداث المثيرة حيث بدأت بتشاجر محمد شاهين الذي يجسد شخصية "يونس" مع خطيبتة هاجر الشرنوبي التي تجسد شخصية "سامية" وذلك بسبب عدم قيام يونس بشراء منزل ليتزوجوا به على الرغم من علمه بتقدم عريس آخر لخطبتها وموافقة شقيقها وليد عليه.







مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد علاء واحمد صيام ودلال عبدالعزيز وسامح الصريطي وحنان سليمان.





ويعرض مسلسل "جمع سالم" عبر شاشة "النهار" في تمام الساعة 8 ونصف مسًاء، وعلى ان تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.