سهير رمزي تنفي خلعها للحجاب بسبب التريند

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كشفت الفنانة سهير رمزي عن سبب خلعها للحجاب، وهو عدم إقتناعها به.



وتحدثت الفنانة سهير رمزي خلال استضافتها في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي أنها تحجبت في البداية بسبب رغبتها في التقرب من الله بشكل أكبر،لأن من يعمل في مجال الفن لا يوجد لديه وقتًا للصلاة ولا لأي شئ،لافتة إلى أنها عندما خلعته لم تكن تسعى لتصدر تريندات مواقع التواصل الإجتماعي،موضحة إلى إنها نجحت في أداء العديد من الأدوار وهي مرتدية الحجاب.



وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.



ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.