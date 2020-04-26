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مسؤول: زعيم كوريا الشمالية على قيد الحياة وبصحة جيدة

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:21 م
زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية
وكالات
أكد مسؤول كوري جنوبي، اليوم الأحد، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون على قيد الحياة وبصحة جيدة، وذلك بعد أن ترددت شائعات مؤخراً عن وفاته.

وأوضح تشونغ إن مون، مستشار الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، لشؤون السياسة الخارجية، لشبكة (فوكس نيوز) الأمريكية: "موقف حكومتنا ثابت.. كيم جونغ أون على قيد الحياة وبصحة جيدة. إنه يقيم في منطقة وونسان منذ 13 أبريل لم يتم اكتشاف أي تحركات مريبة حتى الآن".

يذكر أن كيم لم يظهر على الملأ منذ حوالي أسبوعين منذ 11 أبريل عندما كان يرأس اجتماعاً لحزب العمال الحاكم.

غير أن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام الكورية الشمالية لم تتحدث عن مكان كيم جونغ أون أو حالته الصحية.

ووسط تصاعد الشائعات بشأن الحالة الصحية للزعيم الكوري الشمالي، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأحد أن كيم أعرب عن "تقديره" للعمال الذين يبنون منشأة في منطقة "سامغيون" الحدودية الشمالية.

وأصدرت الإذاعة الكورية الشمالية تقريراً مماثلاً أيضاً اليوم، يقول إن "كيم قدم شكره للعمال، الذين يساهمون بإخلاص في بناء محطة لتوليد الكهرباء".

وتجرى عمليات بناء نشطة وأشغال تنموية في مقاطعة سامغيون الواقعة قرب جبل بايكدو، الذي يرمز للأسرة المؤسسة لكوريا الشمالية.

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