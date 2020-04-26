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معتز هشام يجسد دور الإرهابي "عشماوي" في الاختيار

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:47 م
معتز هشام
معتز هشام
ولاء عبد الناصر



أدي الفنان الشاب معتز هشام في مسلسل"الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة الشهيد البطل أحمد المنسى، شخصية الإرهابي هشام عشماوي وهو صغير.


وظهر "معتز" في بعض المشاهد التى توضح كيفية نشأة هشام عشماوي وهو صغير، حيث تربى على العنف والتطرف الديني، ومن أبرز هذه المشاهد تعنيف والده له عندما وجده يتحدث مع فتاة، وكذلك أيضاً عندما أمره أن يقطع علاقته بصديقه، بسبب أنه مسيحي.




يذكر أن مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.


وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما.

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