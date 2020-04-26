الحلقة الأولى والثانية من ونحب تاني ليه تبدأ بالطلاق وتنتهي بالتعارف

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الحلقة الأولى



ظهرت في الحلقة الأولى شخصيات الأساسية بالمسلسل، أولها "غالية" ياسمين عبد العزيز، الفنانة التشكيلية التي تعاني من إهمال زوجها "عبد الله" شريف منير، حيث يعمل كمخرج إعلانات، الذي انشغل عن زوجته بالعمل بالتعود على بالمساعدة الخاصة به "ميرنا" سمر مرسي.



ثانيا تظهر والدة "غالية" سوسن بدر، والتي تعاني من عقدة كره الرجال، وتقنع ابنتها بالوقوف ضد زوجها، حيث تحاول التأكيد بأنه يقوم بخيانتها، مثلما حدث مع زوجها الراحل الذي اكتشفت خيانته لها في النهاية،مع تأكيد من ياسمين بأن زوجها يحبها لكن تأتي جدة غالية ليلى عز العرب، لتدافع عن زوج ياسمين، وتطلب من الأخيرة ألا تستمع لنصائح أمها.



وفي ذكرى زواجهما، حضرت غالية احتفالا رومانسيا في المنزل، أن عبد الله سيحضر لها مفاجأة ولكنه لم يفعل، ثم يخرجان للسهر في أحد الأماكن، وهناك يتشاجر مع أحد الشباب بعدما وجده يتحدث مع زوجته، يعودان بعد ذلك للمنزل ويبدا الخلاف بينهما حتى يصل الأمر بينهما للطلاق ليستجيب لها.



الحلقة الثانية



بدأت الحلقة بمشهد انهيار ياسمين عبد العزيز بعدما فوجئت بالطلاق أمام شريف منير، واستمر منير بإعطاء تبريرات بأنه شخص لا يتحمل المسؤلية، وفكر كثيرا بالطلاق، لإهماله لها ولأبنتها، وفى نهاية المشهد لملمت شتات نفسها محاولة منها بالتظاهر بالقوة، وتقول له إنها ستصبح أهم وأنجح امرأة بعد خروجها من بيته.



واجتازت ياسمين الأزمة بعد طلاقهما، وذلك بتقربها من إبنتها و يستمرون بالخروج معا وتحملها مسؤلية والدتها سوسن بدر وجدتها ليلى عز العرب، ليعتمدون عليها، وفي محاولات من شريف منير الإطمئنان عليها والإستفسار عن حياتها، من صديقاتها و مساعدته سمر مرسى، التي تحاول أن تلفت نظره لها وتعبر عن حبها له لكن لا يأتي بأية بنتيجة، لتكتشف أنه لا يراها أنثى بل مثلها مثل صديق له.



وتعرف على أحد جيرانها وهى يسرا الوهدانى، والتى تجسده الفنانة تارة عماد، عن طريق حادث صدام سيارة بينهما، وتبدأ علاقتهما فى التوطيد حتى تتعرف ياسمين على صديقات تارة، وتذهب ياسمين مع صديقتها لحضور عيد ميلاد، حتى تقابل مراد السيوفى الذي يقدم دوره الفنان كريم فهمى فى أول ظهور له، ويتعرفان على بعضهما البعض من خلال موقف طريف .





والجدير بالذكر أن مسلسل "ونحب تاني ليه"، تدور قصته حول حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، ويشارك في هذا العمل ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، تارا عماد، عماد رشاد، سوسن بدر، كارولين عزمي، أمنية مغربي، إسلام جمال، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.