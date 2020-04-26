ميدو عادل يلتقي بشقيقه لأول مرة.. في الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم"

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بدأت شاشة النهار منذ قليل بث الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم" الذي يقوم ببطولته الفنانة زينة ودلال عبد العزيز.







وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة حيث إلتقى الفنان ميدو عادل الذي يجسد شخصية "يوسف" لأول مره في حياته بشقيقة الأكبر محمد شاهين الذي يجسد شخصية "يونس" في منزل الفنان احمد صيام الذي يجسد شخصية "عباس" الذي قام بتبني يونس بعدما طرده والده من المنزل بسبب كثرة تشاجره معه، كما تاكد يوسف أن يونس هو شقيقه الحقيقي بعدما قص له عباس قصة حياة يونس.







مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد علاء واحمد صيام ودلال عبدالعزيز وسامح الصريطي وحنان سليمان وسلوى خطاب وأحمد سلطان وأيمن عزب.





ويعرض مسلسل "جمع سالم" عبر شاشة "النهار" في تمام الساعة 8 ونصف مسًاء، وعلى ان تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.