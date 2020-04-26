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سهير رمزي :"أكره العلاقات الغير شرعية"

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:54 م
سهير رمزي
سهير رمزي
هبة أحمد
أوضحت الفنانة سهير رمزي أنها لا تحب العلاقات الغير شرعية، لذلك كانت تتزوج الرجل الذي ينال اعجابها.

وتحدثت الفنانة سهير رمزي خلال حلولها ضيفة في برنامج"شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي أنها تزوجت سبع مرات، لافتة إلى أنها لم تلجأ للزواج العرفي.

وأوضحت سهير رمزى بأن أطول فترة زواج لها هى الأخيرة حيث وصلت لـ 17 سنة، موضحة أن الاستمرار طوال تلك الفترة حدث نتيجة التقدم في العمر ورحيل والدتها والإلتزام ولبس الحجاب، لافتة إلى أن أقصر فترة زواج استمرت لمدة عام واحد وكانت مع الفنان محمود قابيل.

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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