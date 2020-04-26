باسم ياخور وحسن البلام يكشفان عن الأمثال الشعبية المفضلة لهما

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حل النجم السوري باسم ياخور ضيفًا مع حسن البلام عبر برنامج سوالف رمضانية والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.



وخلال اللقاء، تحدث باسم عن الأمثال الشعبية الأقرب إلى قلبه وقال "أحب هذا المثل اللي بيخونك بيخونك ولو حطيته بعيونك، فهو يعبر عن معادن الناس.



كما أوضح حسن البلام عن المثل الذي يحبه وهو "اللي بيحكيك بيحكي عليك"، ليوافقه باسم ياخور الرأي بأن هذا المثل من واقع الحياة.



كشف باسم عن الأشياء التي تعلمها من خلال فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، وقال إنه تعلم الطبخ وأبرزها وصفة الشاكرية.



وقام باسم بتوضيح طريقة التحضير الخاص بالشاكرية الأمر الذي لفت أنظار الجمهور وتفاعلوا بشكل كبير معه من خلال التعليقات.



وتقدم ياخور بالتهنئة لجمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتمنى أن يكونوا بخير وسلام.



