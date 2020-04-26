نيللي كريم تسرق سيارة أسر ياسين وتهدده.. مواقف مشوقة بينهم.. ملخص أحداث بـ100 وش

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تبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل "بـ100 وش" بنجاح "سكر" نيللي كريم، في سرقة سيارة "عمر" بسهولة بعد خروجه من البار الذي كان فيه مع أصدقائه.



وتحدث مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه ويخرج لتفاجأ بعدم وجود سيارته وتواجدت الشرطة في نفس المكان ليبلغ عن سرقة السيارة بعد معرفته أن الكارت سرق منه وأخذته سيدة غريبة.



وتكتشف "سكر" وجود لاب "عمر" في سيارته مما جعلها تعلم عن عمليات النصب الذي يقوم بها على أشخاص عديدة من خلال جارها "حمادة".



وتتوالى الأحداث ويذهب "عمر" لها إلى مكان منزلها يأخذ سيارته لكن "سكر" تقوم بمساومته بأن يأتي لها بالفلوس والألماس الذي سرقه منها وإلا تقوم بفضحه من خلال فيديوهات النصب التي قام بها من على اللاب توب الذى بحوزتها.



وتنتهي الحلقة ببيع "عمر" ساعته الخاصة، ومحاولة مراوغة والدته بالضحك عليها وإقناعها أنه تعرض لمشكلة كبيرة في العمل ويحتاج إلى أموال كثيرة، ويذهب إلى "سكر" بجزء من الأموال الذي حصل عليها.



مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، أسر ياسين، إسلام إبراهيم، سلوى محمد علي، مصطفى درويش، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.