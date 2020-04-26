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حنان سليمان تنتقل إلى المستشفى..في الحلقة الثالثة من مسلسل"جمع سالم"

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:59 م
جمع سالم
جمع سالم
رشا عادل
أنطلقت مساء اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة وريم البارودي، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإيمان حداد.



الحزن يخيم على الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم" حيث انتقلت الفنانة حنان سليمان التي تجسد شخصية "إلهام" إلى المستشفى الخاصة بالفنانة زينة التي تجسد شخصية "مريم" أثر تعرضها لأزمة قلبية مما أدى إلى سيطرة الحزن على نجلتها مريم قورة وصديقتها سلوى خطاب "ناهد".


مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد علاء واحمد صيام ودلال عبدالعزيز وسامح الصريطي وحنان سليمان وسلوى خطاب وأحمد سلطان وأيمن عزب.


ويعرض مسلسل "جمع سالم" عبر شاشة "النهار" في تمام الساعة 8 ونصف مسًاء، وعلى ان تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.

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