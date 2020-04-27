شريف البردويلي يهدد عبد الرحيم حسن في "النهاية"

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، وبعد القبض على الفنان عبد الرحيم حسن يجلس معه الفنان شريف البردويلي ويعطيه بعض التعليمات وأن ما يفعله هذا كان منذ أيام الحكومات ولكن هما قوات أمن ولا يفرق معه. الحواديت التي يقص عليه الفنان عبد الرحيم حسن.



ويقول له الفنان عبد الرحيم حسن ماذا يريد منه وأنه لا يعرف من هو زين، والسبب الوحيد لذهابه الى الملجأ هو التبرع وكان يجب عليه حماية حفيده قبل الهجوم عليه.



ويقول له الفنان شريف البردويلي أن من حسن حظه هو عدم امتلاكه الوقت الكافي لكي يحقق معه، ولكن سوف يضعه تحت المراقبة وحذره أن تم رصده في شارع به مدرسة حتى ولو تم غلقها لا يندم ساعتها في تعرض حياة حفيده للخطر.



ويذهب الفنان عبد الرحيم حسن الى منزله ويبحث عن حفيده خالد ليطمئن عليه، ويخبره خالد أنه ليس بمفرده ومعه ريناد وأخواتها الذين كانوا بالملجأ.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.