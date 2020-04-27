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سهير رمزي لهذا السبب ندمت على عدم الإنجاب

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:01 ص
سهير رمزي
سهير رمزي
هبة أحمد
كشفت الفنانة سهير رمزي عن احساسها الشديد بالندم بسبب عدم الإنجاب.

وتحدثت الفنانة سهير رمزي خلال استضافتها في برنامج"شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي لافتة إلى أنها قامت بإجهاض نفسها ثلاثة مرات،وشعرت بالندم من عدم الإنجاب بعد رحيل والدتها،حيث قالت :"لو كان عندي حد كان هيطبطب عليا من قلبه"، مُشيرة إلى أنها تفتقد لأشياء كثيرة كانت تفعلها مع من بينها احتضانها لها.

ووجهت سهير رمزي رسالة لوالدتها حيث قالت :"وحشتيني،حاسة ربنا هيكرمني قريب وهجيلك وأشوفك، يارب تبقي في الجنة ونعيمها".

وفي سياق آخر، يعتمد برنامج "شيخ الحارة" على التصريحات الساخنة وكشف حقائق لأول مرة عن نجوم الفن والمشاهير من نجوم الرياضة والإعلام.

ومن المقرر أن تستضيف إيناس الدغيدي، خلال شهر رمضان مجموعة من نجوم الفن والرياضة منهم سهير رمزي،إدوارد،صفية العمري،حسن شاكوش، تامر هجرس، إنجي علي، فريدة سيف النصر، والمنتج أحمد السبكي، وغيرهم.

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