أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-4-2020.. وتراجع بالمعدن الأصفر في أول تعاملات الأسبوع





أسعار الذهب في مصر





تراجعت أسعار الذهب في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، معتخفيف الإجراءات الإحترازية واعادة فتح محلات الذهب وفقًا للمواعيد الجديدة، ليتراجع سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:













شعبة الذهب:









مواعيد العمل الجديدة لمحلات الذهب





أعلنت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات عن مواعيد العمل الخاصة بمحال الصاغة خلال شهر رمضان، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء بأن العمل في محلات المجوهرات سيبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً.

وأكد إيهاب واصف الأمين العام للشعبة أن الإجازة الأسبوعية لمحال الصاغة سيكون يوم الأحد في أغلب الأسواق.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 857.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 750 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 642.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 6,000 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 642.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 750 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 857.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,000 جنيه.





توقعات أسعار الذهب





قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".





وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".













وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.





فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.





وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.





في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.









وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.













أسعار الذهب الأن



