Advertisements

أسعار الذهب اليوم الإثنين 27-4-2020.. وتراجع بالمعدن الأصفر في أول تعاملات الأسبوع

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي

أسعار الذهب في مصر

تراجعت أسعار الذهب في أول تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، معتخفيف الإجراءات الإحترازية واعادة فتح محلات الذهب وفقًا للمواعيد الجديدة، ليتراجع سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:



شعبة الذهب:


مواعيد العمل الجديدة لمحلات الذهب

أعلنت الشعبة العامة لتجارة المصوغات والمجوهرات عن مواعيد العمل الخاصة بمحال الصاغة خلال شهر رمضان، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء بأن العمل في محلات المجوهرات سيبدأ من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 5 مساءً. 
 
وأكد إيهاب واصف الأمين العام للشعبة أن الإجازة الأسبوعية لمحال الصاغة سيكون يوم الأحد في أغلب الأسواق.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 857.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 750  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 642.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 6,000 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 642.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر750 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر   857.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,000 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

قال محللو بنك أوف أمريكا بقيادة "مايكل ويدمر"، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 3000 دولار خلال الـ18 شهراً المقبلة مقارنة مع التقديرات السابقة عند 2000 دولار للأوقية، بحسب وكالة "بلومبرج".

وأضاف المحللون: "مع انكماش الاقتصاد بشكل حاد، وزيادة الإنفاق المالي، وتضاعف الميزانيات العمومية للبنك المركزية، يمكن أن تتعرض العملات الورقية للضغوط، وسيتجه المستثمرون إلى الذهب".

 

 

وأطلق صناع السياسة في جميع أنحاء العالم كميات هائلة من التحفيز المالي والنقدي للمساعدة في دعم الاقتصادات التي تضررت من فيروس كورونا.

فيما يتوقع البنك الأمريكي أن يصل متوسط أسعار الذهب عند 1695 دولاراَ للأوقية خلال العام الجاري، ونحو 2063 دولاراً في 2021.

وكان الذهب قد سجل أعلى مستوى على الإطلاق في سبتمبر عام 2011 عند 1921.17 دولار للأوقية.

في حين يرى البنك الاستثماري أنه من المؤكد أن الدولار القوي، وانخفاض التقلبات في الأسواق المالية، وتراجع الطلب على المجوهرات في الهند والصين يمكن أن تظل رياحا معاكسة للذهب.

 

وعند تسوية جلسة اليوم، تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بأكثر من 23 دولاراً عند 1687.80 دولار للأوقية.



أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

855 إلى 857

عيار 22 

784 إلى 786

عيار 21

748 إلى 750

عيار 18

641 إلى 643

عيار 14

499 إلى 500

عيار 12

427 إلى 429

الاونصة

26.586 إلى 26.657

الجنيه الذهب

5,984 إلى 6,000

الكيلو

854.857 إلى 857.143

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 857.25 جنيه      

 55.64 $

سعر الذهب عيار 22

 785.75 جنيه

 51.01 $

اسعار الذهب عيار 21

750 جنيه           

48.69 $

اسعار الذهب عيار 18

642.75 جنيه

41.73 $

سعر الذهب عيار 14

500 جنيه

32.46 $

سعر الذهب عيار 12

 428.5 جنيه

27.82 $

سعر الذهب عيار 9

321.5 جنيه

20.87 $

اسعار أوقية الذهب

26.542 جنيه

1,731 $

اسعار جنيه الذهب

6,000 جنيه

389.51 $

اسعار كيلو الذهب

857,250 جنيه

55,643 $

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر تخفيف الاجراءات الاحترازية تخفيف الاجراءات بوابة الفجر الفجر الدهب فى مصر الآجلة اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم 98 85 25

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تقبل تحدي مدير الصحة العالمية Safe Hands (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 4 ساعات

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 16 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 8 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات صادمة لـ رئيس "قطونيل": "فيه ناس متدينة شافوا الإعلان" (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 13 ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الخميس 19/9/2019.. وتذبذب في أسعار المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 27-12-2019.. والمعدن الأصفر يواصل الارتفاع

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2020.. والمعدن الأصفر يتراجع 4 جنيهات

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5*2*2020.. وتوقعات بتعافي المعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الخميس 2-4-2020.. تذبذب طفيف بالمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020.. قفزة في سعر المعدن الأصفر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

10:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة