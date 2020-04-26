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عبد الظاهر السقا: الزمالك أراد ضم محمود وادي

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:51 م
عبد الظاهر السقا
عبد الظاهر السقا
علي خلاف
تحدث عبد الظاهر السقا مدير الكرة بفريق المصري البورسعيدي، عن تفاصيل مفاوضات الزمالك مع محمود وادي نجم النسور الخضر لضمه لصفوف الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل.

تصريحات عبد الظاهر السقا

وتحدث عبد الظاهر السقا في تصريحات إذاعية عبر "أون سبورت": "تقابلت مع أمير مرتضى بالصدفة في التجمع الخامس، والجلسة لم نرتب لها".

وأضاف "أمير مرتضى تحدث معي عن محمود وادي مهاجم المصري، أكدت له أنه لاعب جيد، وحصلت على وعد من المشرف على الكرة بالتفاوض بشكل مباشر مع إدارة المصري إذا أراد ضمه للزمالك".

وتابع السقا "الزمالك لم يتحدث لضم كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي حتى هذه اللحظة".

وزاد "من الصعب الموافقة على رحيل أي لاعب بالوقت الحالي، وذلك حتى تتمكن إدارة المصري من حل أزمة القيد".

وواصل السقا "لا نمانع بيع أي لاعب في حالة وصول عرض قوي من الناحية المادية، عقب حل أزمة القيد، من أجل تدعيم الفريق في عدد من المراكز التي بها نقص، مثل حراسة المرمى والظهيرين الأيمن والأيسر والدفاع".

وتابع "في حالة إلغاء الدوري اتفقنا مع اللاعبين على خصم 50%، من قيمة عقودهم خلال الفترة المقبلة للتضامن مع النادي، في حين سيحصل اللاعبين على ما يقرب من 75 % من قيمة عقدهم السنوي والمصري لا يمانع استكمال الموسم بشرط وضع سيناريو للموسم المقبل، وكيفية انطلاقه".

واختتم تصريحاته قائلا "هناك بعض اللاعبين الأجانب، لا يوجد في عقودهم نسبة المشاركة مثل محمود وادي، لكنه أبدى موافقتهم على طلب الإدارة بتخفيض قيمة العقود".

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