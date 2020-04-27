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نيللي كريم تتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الثالثة من "بـ100 وش"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:04 ص
بـ100 وش
بـ100 وش
ريهام كمال
تصدرت النجمة نيللي كريم، تريند البحث العالمي الشهير "جوجل" بعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل "بـ100 وش".

ودارت الحلقة الثالثة في إطار تشويقي، ومواقف بين النجمة نيللي كريم، والنجم أسر ياسين، وقامت بسرقة سيارته.

ووجدت فيها "لاب توب" الخاص به وعرفت من خلاله عمليات النصب الذي يقوم بها على العديد من الأشخاص عن طريق تحويل شكله إلى امرأة.

وذهب إليها وبدأت في مساومته بأن يعود إليها الأموال والألماس الذي قام بسرقته منها، أو أن تقوم بفضحه من خلال فيديوهات النصب التي قام بها من على اللاب توب الذى بحوزتها.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، أسر ياسين، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، علا رشدي، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.

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