حاكم نيويورك: تخفيف محتمل للإغلاق بمنتصف مايو

قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الأحد، إنه من الممكن أن يتم البدء اعتبارا من 15 مايو في رفع بعض القيود المفروضة على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا في الولاية، الأكثر تضرراً في البلاد، وذلك مع استمرار تراجع حصيلة الوفيات اليومية.





وسجلت الولاية 367 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حصيلة وصفها كومو بأنها "مرعبة"، لكنها تظل الأقل في أسابيع.





وتقترب نيويورك من تسجيل 17 ألف حالة وفاة.





وقال كومو: "سنعيد فتح (الولاية) على مراحل.. سنتخذ إجراء ونراقب".





وأوضح أن الولاية يمكن أن تخسر جميع المكاسب التي تحققت في غضون أيام "إذا لم نتوخ الحذر".





ويذكر أن قال حاكم ولاية نيويورك، اليوم الأحد، إنه من المحتمل استئناف بعض الأنشطة الصناعية وورش البناء عقب 15 مايو المقبل.

وأشار كومو إلى أن هذا الأمر سيتم في مرحلة أولى بشمال الولاية الأمريكية وليس في مدينة نيويورك، بحسب وكالة فرانس برس.



