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حاكم نيويورك: تخفيف محتمل للإغلاق بمنتصف مايو

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:50 م
أندرو كومو
أندرو كومو
وكالات
قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الأحد، إنه من الممكن أن يتم البدء اعتبارا من 15 مايو في رفع بعض القيود المفروضة على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا في الولاية، الأكثر تضرراً في البلاد، وذلك مع استمرار تراجع حصيلة الوفيات اليومية.

وسجلت الولاية 367 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، في حصيلة وصفها كومو بأنها "مرعبة"، لكنها تظل الأقل في أسابيع.

وتقترب نيويورك من تسجيل 17 ألف حالة وفاة.

وقال كومو: "سنعيد فتح (الولاية) على مراحل.. سنتخذ إجراء ونراقب".

وأوضح أن الولاية يمكن أن تخسر جميع المكاسب التي تحققت في غضون أيام "إذا لم نتوخ الحذر".

ويذكر أن قال حاكم ولاية نيويورك، اليوم الأحد، إنه من المحتمل استئناف بعض الأنشطة الصناعية وورش البناء عقب 15 مايو المقبل.  

وأشار كومو إلى أن هذا الأمر سيتم في مرحلة أولى بشمال الولاية الأمريكية وليس في مدينة نيويورك، بحسب وكالة فرانس برس. 

وأضاف أن الأمر "سيكون أكثر تعقيدا" في جنوب نيويورك، حيث العاصمة الاقتصادية للبلاد.  

و15 مايو هو تاريخ انتهاء تدابير الإغلاق التي أقرها الحاكم. 

ويمثل استئناف بعض الأنشطة الصناعية والبناء أول مرحلة في خطة إعادة تشغيل اقتصاد الولاية.

ويتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية عقب ذلك بأسبوعين على الأقل، وتشمل معاودة أنشطة تجارية أخرى وإدارات، وذلك لضمان عدم حصول طفرة في العدوى.  

لكن كومو شدد على أن هذا الإجراء يبقى رهن استمرار تراجع عدد المصابين الموجودين في المستشفيات وصولا إلى 15 مايو.

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وفيات اليوم منتصف مايو حاكم نيويورك تخفيف الاغلاق 367 وفاة

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