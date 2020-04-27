Advertisements

حلا شيحة تتعرض للانتقاد بعد ظهورها بفستان شفاف في "خيانة عهد"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:09 ص
خيانة عهد
خيانة عهد
شيماء يونس
أصبحت الفنانة حلا شيحه تريند على محرك البحث الشهر جوجل، وذلك بعد عدد كبير من الانتقادات التي وجهت لها، بسبب تغيير في شكلها، وظهورها بملابس معينة في كواليس مسلسل "خيانة عهد"، أثارت رد فعل سلبي من الجمهور.

وقامت الفنانة حلا شيحة بنشر عدة صور لها بعد جلسة تصوير، في كواليس مسلسل "خيانة عهد"، حيث ظهرت بفستان أسود ذو نقط، لكنه شفاف قليلا من الكتف والرجل، فأثار ذلك رد فعل غير إيجابي من الجمهور قائلين:" حلا شيحة و البوتوكس البوتوكس ثم البوتوكس ...ازاى من نقاب للشكل المقرف دة ...لية احنا ديما اكستريم فى كل حاجة"، "الحقيقة اللي اقنع حلا شيحة زمان انها ممثلة خدعها، واللي رجعها للشاشة ظلمنا، واللي خدعها وفهمها ان الدين هو الحجاب ظلمها، واللي حقن لها كمية البوتكس دي في وشها ظلمها وظلمنا وظلم الأمة العربية كلها بأمر الله في شهر رمضان"، "علانه أوي على اللي حلا شيحه عملته في وشها"، "هي مالها حلا شيحه طالعه غريبه اوي ف خيانه عهد صوتها تخين اوي و شفايفها ضاربه بوتكس غريب كده، "بجد خسارة انتي كنتي زي القمر"، "هو صوت حلا شيحة تخن كدا ليه"، "حلا شيحه لو عملت سيرش علي اسمها هتزعل"

والجدير بالذكر أن حلا شيحة تشارك في مسلسل "خيانة عهد" لتدخل به السباق الرمضاني 2020، حيث يشارك في هذا العمل كل من يسرا،حلا شيحة، بيومي فؤاد، عبير صبري، جومانا مراد، هنادي مهنى وعدد من نجوم الفن، وتدور قصة المسلسل حول عهد، سيدة ثرية، تمتلك مصنعًا للملابس، وهى كبيرة أسرتها، تلعب قراءة الفنجان التي تميزت فيها منذ الصغر منعطفات خطيرة وحرجة في حياتها الشخصية واﻷسرية، المسلسل إخراج سامح عبد العزيز.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تقبل تحدي مدير الصحة العالمية Safe Hands (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 4 ساعات

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ ساعتين و 45 دقيقة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

تصريحات صادمة لـ رئيس "قطونيل": "فيه ناس متدينة شافوا الإعلان" (فيديو)

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 13 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 16 ساعة

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 8 ساعات

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 13 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

10:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة