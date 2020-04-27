Advertisements

محمد شاهين يتشاجر مع زوج شقيقته في الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم"

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
انطلقت مساء أمس الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة وريم البارودي، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإيمان حداد.

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة حيث تشاجر الفنان محمد شاهين الذي يجسد شخصية "يونس" مع زوج شقيقته بالتبني عندما شاهد كادمات في وجهها وعلم أن زوجها قام بضربها عندما قامت بسرقة فلوسة من أجل شراء الملابس، وكاد يضرب يونس زوجها الذي يدعى "مجدي" لولا تدخل زوجته التي منعته من ذلك بحجة أنه زوجها وله الحق في ضربها ويونس ليس شقيقها والفنان ميدو عادل الذي يجسد شخصية "يوسف" ووالدها الفنان أحمد صيام "عباس".

مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد علاء واحمد صيام ودلال عبدالعزيز وسامح الصريطي وحنان سليمان وسلوى خطاب وأحمد سلطان وأيمن عزب.

ويعرض مسلسل "جمع سالم" عبر شاشة "النهار" في تمام الساعة 8 ونصف مسًاء، وعلى ان تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل جمع سالم عرض مسلسل

أخبار تهمك

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 13 ساعة

وزيرة الصحة تقبل تحدي مدير الصحة العالمية Safe Hands (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ ساعتين و 49 دقيقة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات صادمة لـ رئيس "قطونيل": "فيه ناس متدينة شافوا الإعلان" (فيديو)

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 13 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 16 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ ساعتين و 42 دقيقة

توجيه عاجل من "الصحة العالمية" للمصريين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ملك قورة أخت زينة فى "جمع سالم" رمضان المقبل

دلال عبد العزيز والدة زينة بالتبني في مسلسل "جمع سالم" (تفاصيل)

جريمة قتل في مسلسل "جمع سالم" تضع زينة في ورطة (تفاصيل)

الليلة.. زينة أول ضحايا فيفي عبده في "خلى بالك من فيفي"

ريم البارودي تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "جمع سالم"

عرض مسلسل "جمع سالم" لزينة على TeN في رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

10:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة