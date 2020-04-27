محمد شاهين يتشاجر مع زوج شقيقته في الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم"









انطلقت مساء أمس الحلقة الثالثة من مسلسل "جمع سالم" الذي تقوم ببطولته الفنانة زينة وريم البارودي، والمسلسل من تأليف محمد ناير، وإيمان حداد.وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة حيث تشاجر الفنان محمد شاهين الذي يجسد شخصية "يونس" مع زوج شقيقته بالتبني عندما شاهد كادمات في وجهها وعلم أن زوجها قام بضربها عندما قامت بسرقة فلوسة من أجل شراء الملابس، وكاد يضرب يونس زوجها الذي يدعى "مجدي" لولا تدخل زوجته التي منعته من ذلك بحجة أنه زوجها وله الحق في ضربها ويونس ليس شقيقها والفنان ميدو عادل الذي يجسد شخصية "يوسف" ووالدها الفنان أحمد صيام "عباس".مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في حول قضية التبني، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة زينة وريم البارودي ومحمد علاء واحمد صيام ودلال عبدالعزيز وسامح الصريطي وحنان سليمان وسلوى خطاب وأحمد سلطان وأيمن عزب.ويعرض مسلسل "جمع سالم" عبر شاشة "النهار" في تمام الساعة 8 ونصف مسًاء، وعلى ان تكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.