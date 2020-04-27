عمرو عبد الجليل ينجح في استنساخ يوسف الشريف بـ"النهاية"

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، وبعد قرار اتحاد الفنان عمرو عبد الجليل مع الفنانة سهر الصايغ وقراره في مساعدتها.



بدأ الفنان عمرو عبد الجليل أن يبدأ فعلي اليوم في تنفيذ فكرة الروبورت وبالفعل تم العمل عليه وقام بتحويله الى نسخة مستنسخة من الفنان يوسف الشريف.



وقامت الفنانة سهر الصايغ يإعطاءه عقلا كان يستخدموا والدها أثناء عمله، ليستخدمه في هذه النسخة المستنسخة لزين.



ويقوم الفنان عمرو عبد الجليل بتحذير الفنانة سهر الصايغ من هذا الروبورت وأن عليها أن تجعله لا يقابل غيرها ولا يحتك بالناس حتى لا يكتسب منهم ويصبح مثلهم وخطرا على البشرية.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.