وكيل سيرينو: صن دوانز متمسك باللاعب ويرفض رحيله

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قال إيدسون جواو إن نادي صن دوانز لا يرغب في رحيل الأوروجوياني سيرينو صانع ألعاب الفريق رغم تلقيه أكثر من عرض من النادي الأهلي أو أندية أوروبية أخرى.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"صن دوانز لا ينوي بيع اللاعب ولكن إذا كان هناك عرض مناسب سنأخذه وسيتم عرضه على النادي".



وتابع :"في الوقت الحالي صن دوانز ليس مهتم ببيع اللاعب".



وزاد :"هناك عروض من أندية مصرية تسعى لضم سيرينو وأندية أوروبية ترغب في ضم اللاعب".



وأردف :"النادي الأهلي تسأل عن سيرينو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وخلال هذه الفترة تسأل أيضا عن اللاعب".



وواصل :"صن دوانز سعيد باللاعب وسيرينو لاعب مميز للغاية، وفي حال تلقي النادي الجنوب إفريقي عرضا سيقوم بالتفكير فيه".



وعن كيفية انتقال اللاعب لصن دوانز قال :"موسيماني أعجب بمهارات سيرينو عندما كان يلعب في بوليفيا وعرض عليه الانتقال إلى صن دوانز واللاعب وافق".



وأشار :"سيرينو لاعب ذكي للغاية وصن دوانز متمسكين به في الوقت الحالي".

