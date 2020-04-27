Advertisements
وكيله: وضع عائلة سيرينو يحدد وجهته المقبلة
الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:11 ص
علي نبوي
قال إيدسون جواو إن وضع عائلة الأوروجوياني سيرينو سيساهم في تحديد وجهته المقبلة سواء بالانتقال إلى أحد الأندية المصرية أو الأوروبية.
وأضاف في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة أون تايم سبورت 2 :"وضع عائلة سيرينو قد يحدد وجهته المقبل، فهل يقبل اللاعب نقل أسرته بالكامل إلى القاهرة"؟
وأشار :"أتابع الدوري المصري، وأعلم أن النادي الأهلي هو المتصدر وحقق سلسلة انتصارات طويلة".
وأضاف :"أتابع بن شرقي في الزمالك وأحب طارق حامد أيضا وفرجاني ساسي، وأعرف بأنه يحتل المركز الثالث في الدوري".
وزاد :"أحب علي معلول ورمضان صبحي من الأهلي، وهما لاعبان جذبا انتباهي ويستطيعان اللعب في أي ناد".
وأضاف في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة أون تايم سبورت 2 :"وضع عائلة سيرينو قد يحدد وجهته المقبل، فهل يقبل اللاعب نقل أسرته بالكامل إلى القاهرة"؟
وأشار :"أتابع الدوري المصري، وأعلم أن النادي الأهلي هو المتصدر وحقق سلسلة انتصارات طويلة".
وأضاف :"أتابع بن شرقي في الزمالك وأحب طارق حامد أيضا وفرجاني ساسي، وأعرف بأنه يحتل المركز الثالث في الدوري".
وزاد :"أحب علي معلول ورمضان صبحي من الأهلي، وهما لاعبان جذبا انتباهي ويستطيعان اللعب في أي ناد".