زوجة الشهيد أحمد المنسي: "أنا كويسة بمصر وبيكم" (فيديو)

أعربت منار سليم، أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، عن سعادتها بمسلسل الاختيار الذي يجسد قصة حياة الشهيد المنسي، معقبة: "أنا كويسة بمصر وبيكم".





وأشارت "منار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنها تحرص على متابعة المسلسل هي وأسرتها وجيرانها وأقاربها، مضيفة: "بيجيلي اتصالات أنهم هيتفرجوا على المسلسل وكل اعادات المسلسل".





وأضافت أرملة الشهيد البطل أحمد منسي، "إحنا بكينا كتير.. وده وقت رد الجميل، التاريخ مش بينسى، زوجي استشهد زي ما كان بيتمنى وسبلنا تاريخ وفخر، ومصر مش بتنسى أولادها".





وفي وقت سابق، قال صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار التى عرضت فى أول أيام رمضان حققت أعلى نسب مشاهدة، مضيفا أن مثل هذه المسلسلات من الأعمال التى نحتاجها فى هذه الأيام والتى خلت منها الساحة الدرامية خلال الأعوام الماضية.





وأضاف أن المشاهد المصرى يحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتبنى بطولات تمت على أرض الواقع والتى تتناول تضحيات الشهداء الذين استشهدوا فى سبيل الدفاع عن الوطن وتمجد القيم لدى الشباب.





ونوه، إلى أن لجان الرصد بالمجلس رصدت تفاعل المصريين مع مسلسل الاختيار الذى حقق نسب مشاهدة عالية مما يؤكد أن المشاهد المصرى واعى، ويحتاج إلى مثل هذه الأعمال التى تتناول قصص تعبر عن الواقع.





يذكر أن الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، الذى يعرض علي شاشة قناة‎ ON قد بدأت، بمشهد ‏القبض على الإرهابى هشام عشماوى - أحمد العوضى ووصوله إلى مطار القاهرة فى قبضة الأمن ‏المصرى قادما من ليبيا، والذى ظهر من خلال تلك المشهد النجم محمد رجب فى دور أحد الضباط المشاركين ‏فى القبض على عشماوى‎.‎





وشهدت الحلقة أيضا مشهد بين عشماوى "أحمد العوضى" وبين المنسى "أمير كرارة"، أثناء إنهاء ‏عشماوى إجراءات استقالته من الجيش المصرى، إذ دار حديث بينهما عن ترك عشماوى لجيش بلده، مما ‏أوضح الحديث أن عشماوى بدأت أفكاره تميل إلى التكفيرين.







