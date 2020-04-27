أحمد وفيق يأمر بالقبض على يوسف الشريف.. والسبب زوجته

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بدأ منذ قليل مسلسل "النهاية"، وتحدث الفنان يوسف الشريف مع زوجته الفنان ناهد السباعي والذي قام باخبارها بتدريسه لمجموعة أطفال بالملجأ، وأنصدمت معترضة على ما يفعله وأنه يورط نفسه بمشاكل وأن لديه مسئوليات وبيت وأهل وأبن لم يرى الحياة حتى الأن.



وقررت التخلي عن مبادئها والموافقة على عرض من مؤنس أحد أفراد الأمن ويريد أخذ نسبة من المحصول بشكل غير رسمي وكانت تعتقد أنها سوف ترفض لكنها تأكدت أنها أضعف بكثير وأهم شئ المحافظة على بيتها وأسرتها.



وأثناء قيامها شعرت بأنها على وشك الولادة وتصرخ باسم زين ليأتي اليها سريعا، ويأخذها الى المستشفى وأثناء وصوله الى المستشفى يجد الطاقة غير متوفرة فيقرر مساعدتهم بخلية طاقة حتى لا تنتظر زوجته كثيرا.



ويذهب الفنان شريف البردويلي للفنان أحمد وفيق ويخبره باستخدام ac 1000 غير رسمي من قبل زين، ليفرح الفنان أحمد وفيق أنه تمكن من مسك شئ ضد زين ويأمر بالقبض على الفنان يوسف الشريف وبالفعل تتوجه القوات الى المستشفى للبحث عنه.





وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.





وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.