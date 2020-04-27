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مسلسل حارس القدس يجتاح مواقع التواصل ويتصدر قوائم التريند

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

تصدر مسلسل "حارس القدس" تريند موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر وذلك طيلة الثلاث حلقات الأولى من العمل.

وأشاد الجمهور بالقصة والعمل بشكل عام وباختلاف المضمون وعدم تكرار الفكرة بشكل خاص.

ويسلط العمل الضوء، على أبرز محطات حياة المطران إيلاريون كبوجي منذ طفولته، حتى الأيام السبعة الأخيرة من حياته، إلى أن رحل عن عمر 94 عاماً، ويجسد شخصية المطران الممثل رشيد عساف، ويلعب الممثل إيهاب شعبان دور المطران في شبابه ومن إخراج باسل الخطيب.

وإلى جانب الفنان عساف الذي يجسد دور المطران، شاركت سامية الجزائري (في شخصية والدته شفيقة)، صباح الجزائري (منتهى) أمل عرفة (ريما) إيهاب شعبان وربيع جان (المطران صغيراً وفتىً)، يحيى بيازي، إسكندر عزيز، سليم صبري، جيهان دربوسي، آمال سعد الدين، ليا مباردي، بسام لطفي، وسالم بولس.

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