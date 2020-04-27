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هيثم عرابي: أتمنى عدم انتقال صالح جمعة للزمالك

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:22 ص
صالح جمعه
صالح جمعه
علي نبوي
قال هيثم عرابي مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه يتمنى إعارة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر وليس بيعه بشكل نهائي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أتمنى إعارة صالح جمعة في الصيف المقبل، وليس بيعه بشكل نهائي".

وتابع :"صالح جمعة مؤهل للعب في نادي الزمالك فهو موهبة كبيرة، رغم أنني لا أتمنى انتقاله للنادي الأبيض".

وزاد :"الأندية الكبيرة تستخدم الصفات للعامل النفسي وإضعاف المنافسين، وإسم النادي الأهلي يسهل من مهمة التعاقد مع اللاعبين".

وواصل :"علينا منح الفرصة لصالح جمعة ولو الأمر مغلق فمن الممكن أن يخرج على سبيل الإعارة وإلا البيع إلى أي ناد خارج مصر".

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