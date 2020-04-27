أول عروسة بالكمامات: "وزعنا المطهرات على المعازيم"(فيديو)

علقت الممرضة هند أحمد، على مبادرة لعقد قران أي من أفراد الجيش الأبيض دون مقابل، قائلة: "مبادرة جيدة من المأذون الذي دعمنا وعقد القران دون مقابل.. ولم نتكبد أي مجهود جراء اتباع الإجراءات الطبية، خلال حفل الزواج وكان يومًا سعيدًا".





وأضافت "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد: "وزعنا على المعازيم ماسكات ومطهرات.. وأنا مبسوطة.. إحنا كنا واخدين الموضوع هزار..والكمامة مش عيب أهم حاجة الفرحة".



