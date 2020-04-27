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أول عروسة بالكمامات: "وزعنا المطهرات على المعازيم"(فيديو)

الإثنين 27/أبريل/2020 - 03:56 ص
كـسـاب أحـمـد
علقت الممرضة هند أحمد، على مبادرة لعقد قران أي من أفراد الجيش الأبيض دون مقابل، قائلة: "مبادرة جيدة من المأذون الذي دعمنا وعقد القران دون مقابل.. ولم نتكبد أي مجهود جراء اتباع الإجراءات الطبية، خلال حفل الزواج وكان يومًا سعيدًا". 

وأضافت "أحمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد: "وزعنا على المعازيم ماسكات ومطهرات.. وأنا مبسوطة.. إحنا كنا واخدين الموضوع هزار..والكمامة مش عيب أهم حاجة الفرحة".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.

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