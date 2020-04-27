هل تقي الكمامات من فيروس كورونا؟.. طبيب يجيب

قال الدكتور حاتم خليل، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والأمراض المتوطنة بطب قصر العيني، إن ارتداء الكمامة الطبية له دور كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن منظمة الصحة العالمية وضعت أسس لارتداء الكمامة.





وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أي شخص مصاب بالكحة أو العطس، أو يخالط مريضا لابد أن يرتدي الكمامة، منوها بأن المصاب بفيروس كورونا ينقل العدوى لغيره خلال فترة حضانته للفيروس، وهى الفترة التي لا يظهر بها الأعراض.





وأكد استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والأمراض المتوطنة بطب قصر العيني، أن ارتداء الكمامة ضروري، خاصة وأـن العالم متجه للتعايش مع الكورونا، معلقا: "مفيش حاجة اسمها نتكسف نلبس كمامة".





وأوضح أن الكمامة المنزلية لا تقي الإصابة من فيروس كورونا، حيث يجب أن نستخدم الكمامة الطبية، منوها بأنه لو يتم استخدام الكمامة بشكل سليم قد تكون سبب في نقل العدوى، مشددا على ضرورة غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة، ويجب تغييرها لو تعرضت للبلل.



