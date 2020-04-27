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هل تقي الكمامات من فيروس كورونا؟.. طبيب يجيب
الإثنين 27/أبريل/2020 - 06:41 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور حاتم خليل، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والأمراض المتوطنة بطب قصر العيني، إن ارتداء الكمامة الطبية له دور كبير في الحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن منظمة الصحة العالمية وضعت أسس لارتداء الكمامة.
وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن أي شخص مصاب بالكحة أو العطس، أو يخالط مريضا لابد أن يرتدي الكمامة، منوها بأن المصاب بفيروس كورونا ينقل العدوى لغيره خلال فترة حضانته للفيروس، وهى الفترة التي لا يظهر بها الأعراض.
وأكد استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والأمراض المتوطنة بطب قصر العيني، أن ارتداء الكمامة ضروري، خاصة وأـن العالم متجه للتعايش مع الكورونا، معلقا: "مفيش حاجة اسمها نتكسف نلبس كمامة".
وأوضح أن الكمامة المنزلية لا تقي الإصابة من فيروس كورونا، حيث يجب أن نستخدم الكمامة الطبية، منوها بأنه لو يتم استخدام الكمامة بشكل سليم قد تكون سبب في نقل العدوى، مشددا على ضرورة غسل اليدين قبل ارتداء الكمامة، ويجب تغييرها لو تعرضت للبلل.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.
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