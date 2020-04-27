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محمد هنيدي يوضح لـ"الإبراشي" الجوانب الإيجابية لحظر التجول (فيديو)

الإثنين 27/أبريل/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


أوضح الفنان محمد هنيدي عن بعض الجوانب الإيجابية من حظر التجول، مضيفاً أن لابد على المصريين الصبر وتحمل الحظر حتى تمر هذه الأزمة العصيبة.


وأعلن "هنيدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الابراشي، أن الحظر كان له عدة إيجابيات منها أنه خلق الألفة والمودة بين الأسرة وبعضها.


وقال هنيدي:"أنا في الطبيعي شخص بيحب قعدة البيت ولكن الواحد بيزهق بس في حاجات إيجابية اكتشفناها بسبب الحظر دلوقتي بقيت اقعد مع أسرتي أكتر و ونلعب ألعاب قديمة ونرغى مع بعض، وإن شاء تعدي الأزمة دي على خير".


وتابع:"وأنا دلوقتي مستمتع بالحظر في طقوس ونفحات رمضان الجميلة، وأقوم بالطبخ، وأنا الحمد لله من ساعة الحظر منزلتش غير مرتين أو تلاتة وكان للضرورة".
يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية كانت فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد"، الذي عرض عام 2017 وشارك في بطولته الفنانة درة وباسم سمرة وإيمان السيد وبيومي فؤاد.

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