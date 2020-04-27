طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

عقب الدكتور حاتم خليل، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والأمراض المتوطنة بطب قصر العيني، على مضمون إحدى الدراسات التي تشير إلى أن استخدام 60% من المواطنين للكمامة، يقي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%، معتبرا أنه حتى ينحسر الفيروس فيجب أن تكون نسبة ارتداء الكمامة بين المواطنين أكبر من 60%.





وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن إحدى الدراسات تشير إلى أن هناك 3 أنواع من فيروس كورونا "A- B- C"، موضحا أن الـ "A -C" هم الأكثر شدة وينتشران في دول أوروبا.





وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والأمراض المتوطنة بطب قصر العيني، أن النوع "c" هو الموجود في مصر وشرق آسيا، وهو أقل حدة من النوعين الآخرين، منوها بأن هذا لا يعني أن نتراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية، حيث أن 15% من المصابين تكون الأعراض شديدة عليهم، و85% من المصابين تكون إصابتهم خفيفة.



