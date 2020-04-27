Advertisements

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:08 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور حاتم خليل، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والأمراض المتوطنة بطب قصر العيني، على مضمون إحدى الدراسات التي تشير إلى أن استخدام 60% من المواطنين للكمامة، يقي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%، معتبرا أنه حتى ينحسر الفيروس فيجب أن تكون نسبة ارتداء الكمامة بين المواطنين أكبر من 60%.

وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن إحدى الدراسات تشير إلى أن هناك 3 أنواع من فيروس كورونا "A- B- C"، موضحا أن الـ "A -C" هم الأكثر شدة وينتشران في دول أوروبا.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والأمراض المتوطنة بطب قصر العيني، أن النوع "c" هو الموجود في مصر وشرق آسيا، وهو أقل حدة من النوعين الآخرين، منوها بأن هذا لا يعني أن نتراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية، حيث أن 15% من المصابين تكون الأعراض شديدة عليهم، و85% من المصابين تكون إصابتهم خفيفة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.

أخبار تهمك

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 9 ساعات

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

منذ ساعة و 28 دقيقة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 13 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 15 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 17 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 13 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر

04:08 ص

عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مؤلف مسلسل 2 في الصندوق

02:29 ص

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة