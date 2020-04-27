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طبيب يكشف مفاجأة عن نوع فيروس كورونا الموجود في مصر
الإثنين 27/أبريل/2020 - 04:08 ص
هدى عبدالرازق
عقب الدكتور حاتم خليل، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والأمراض المتوطنة بطب قصر العيني، على مضمون إحدى الدراسات التي تشير إلى أن استخدام 60% من المواطنين للكمامة، يقي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%، معتبرا أنه حتى ينحسر الفيروس فيجب أن تكون نسبة ارتداء الكمامة بين المواطنين أكبر من 60%.
وأشار "خليل"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن إحدى الدراسات تشير إلى أن هناك 3 أنواع من فيروس كورونا "A- B- C"، موضحا أن الـ "A -C" هم الأكثر شدة وينتشران في دول أوروبا.
وأوضح استشاري الجهاز الهضمي والمناظير والأمراض المتوطنة بطب قصر العيني، أن النوع "c" هو الموجود في مصر وشرق آسيا، وهو أقل حدة من النوعين الآخرين، منوها بأن هذا لا يعني أن نتراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية، حيث أن 15% من المصابين تكون الأعراض شديدة عليهم، و85% من المصابين تكون إصابتهم خفيفة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1176 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1502 حالة، من ضمنهم الـ 1176 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 215 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 4534 حالة من ضمنهم 1176 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و317 حالة وفاة.