Advertisements

معتز هشام لـ"الفجر الفني": شرف ليا المشاركة في الاختيار .. واستعدت لدور عشماوي بهذه الطريقة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعرب الفنان الشاب معتز هشام عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن هذه التجربة كان يتمنى المشاركة فيها، وعندما عرض الدور عليه من قبل المخرج المنفذ خيري سالم، وافق على الفور، لأن المشاركة مع المخرج بيتر ميمي، والفنان أمير كرارة إضافة لأي ممثل، كما أن العمل يجسد شخصية بطل حقيقي ضحى بروحه من أجل الوطن.

وأشار إلى أن استعد لدور هشام عشماوي عن طريق القراءة الكثيرة عن شخصية هشام العشماوي، وأيضاً معرفة القصة الحقيقية للشهيد المنسى، مضيفاً أن من أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير، هو المشهد الذي يقوم فيه والده بضربه، بسبب تحدثه مع فتاة.

وأضاف معتز هشام أنه سعيد بردود أفعال الناس على ظهوره أمس في الحلقة الثالثة من الاختيار، وأن المنتج الفني محمد كامل تواصل معه وقال له "ولسة فيه أدوار تانية وأنت موهوب"، موضحاً أنه سوف يشارك في مسلسل "القاهرة كابول"، ويظهر فيه بشخصية ابن طارق لطفي، كما يستعد لفيلم سينمائي جديد.

يشار إلى أن معتز هشام بدأ التمثيل منذ عام 2014 في قصر ثقافة الفيوم برفقة أخيه مؤمن، ومن بعدها ذهب إلى مكتب كاستنج وبعدها قام بعمل برنامج (في بيتنا ضيف)، واستمر بالذهاب الي مكاتب الكاستنج وعن طريقها قام بأدوار في مسلسل الطوفان، ومسلسل سابع جار، ومسلسل أبو عمر المصري، ومسلسل ممالك النار.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

سما المصري للنيابة: كنت بحفز الجمهور على المشاهدة.. وبعض الفيديوهات مفبركة

منذ ساعة و 23 دقيقة

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 14 ساعة

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 12 ساعة

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 10 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 14 ساعة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد بدير عن محمد لطفي: مكنش يقصد أي أساءة وتشويه بإعلانه وفاتي

منذ أقل من ساعة

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

10:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة