معتز هشام لـ"الفجر الفني": شرف ليا المشاركة في الاختيار .. واستعدت لدور عشماوي بهذه الطريقة

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أعرب الفنان الشاب معتز هشام عن سعادته الشديدة بالمشاركة في مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.



وقال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن هذه التجربة كان يتمنى المشاركة فيها، وعندما عرض الدور عليه من قبل المخرج المنفذ خيري سالم، وافق على الفور، لأن المشاركة مع المخرج بيتر ميمي، والفنان أمير كرارة إضافة لأي ممثل، كما أن العمل يجسد شخصية بطل حقيقي ضحى بروحه من أجل الوطن.



وأشار إلى أن استعد لدور هشام عشماوي عن طريق القراءة الكثيرة عن شخصية هشام العشماوي، وأيضاً معرفة القصة الحقيقية للشهيد المنسى، مضيفاً أن من أصعب المشاهد التى واجهته أثناء التصوير، هو المشهد الذي يقوم فيه والده بضربه، بسبب تحدثه مع فتاة.



وأضاف معتز هشام أنه سعيد بردود أفعال الناس على ظهوره أمس في الحلقة الثالثة من الاختيار، وأن المنتج الفني محمد كامل تواصل معه وقال له "ولسة فيه أدوار تانية وأنت موهوب"، موضحاً أنه سوف يشارك في مسلسل "القاهرة كابول"، ويظهر فيه بشخصية ابن طارق لطفي، كما يستعد لفيلم سينمائي جديد.



يشار إلى أن معتز هشام بدأ التمثيل منذ عام 2014 في قصر ثقافة الفيوم برفقة أخيه مؤمن، ومن بعدها ذهب إلى مكتب كاستنج وبعدها قام بعمل برنامج (في بيتنا ضيف)، واستمر بالذهاب الي مكاتب الكاستنج وعن طريقها قام بأدوار في مسلسل الطوفان، ومسلسل سابع جار، ومسلسل أبو عمر المصري، ومسلسل ممالك النار.