سعد الصغير ومصطفى أبو سريع ينفجرون في البكاء في "ولاد إمبابة" في الحلقة الرابعة

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سعد الصغير ومصطفي أبو سريع ينفجرون في البكاء"وإمبابة تغني "سيد الحبايب يا ضنايا أنت" ، الحلقة الرابعة، مسلسل ولاد إمبابة



بدأ اليوم بث الحلقة الرايعة من مسلسل ولاد إمبابة وذلك عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عشر والنصف.



وبدأت أحداث الحلقة اليوم، بتجمع ولاد إمبابة حولها وهم يراقبون تصرفاتها الغير عاقلة، حيث أنها كانت تمسك لعبة علي هيئة طفل صغير، وتقوم بتدليليها والغناء لها أغنية "سيد الحبايب يا ضنايا أنت.



و قام" مصطفي أبو السريع، والقلق يملأ صوتة "مالك يما"، لترد"فريدة سيف النصر" جمهوري يناديني حاضر من عنيا "سيد الحبايب يا ضنايا أنت، يا مل أملط ومنايا انت"



إنفجر" سعد الصغير "، ومصطفي أبو سريع، عسلية وزمارة بالبكاء، حيث حركت لديهم مشاعر الأطفال تجاة والدتهم، وقال مصطفي أبو سريع"لا يما، لا يا أمي" ثم تجبرهم والدتهم" فريدة سيف النصر ع الغناء وتقولهم بصوت عالي غنو"فيقوم كل منهم بغناء أغنية سيد الحبايب، مع التصفيق والرقص.







ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير ومصطفي أبو سريع، عمرو رمزي وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..



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https://youtu.be/4-s2nmTlFtQ

