Advertisements

سعد الصغير ومصطفى أبو سريع ينفجرون في البكاء في "ولاد إمبابة" في الحلقة الرابعة

الإثنين 27/أبريل/2020 - 01:24 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
سعد الصغير ومصطفي أبو سريع ينفجرون في البكاء"وإمبابة تغني "سيد الحبايب يا ضنايا أنت" ، الحلقة الرابعة، مسلسل ولاد إمبابة

بدأ اليوم بث الحلقة الرايعة من مسلسل ولاد إمبابة وذلك عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة الثانية عشر والنصف.

وبدأت أحداث الحلقة اليوم، بتجمع ولاد إمبابة حولها وهم يراقبون تصرفاتها الغير عاقلة، حيث أنها كانت تمسك لعبة علي هيئة طفل صغير، وتقوم بتدليليها والغناء لها أغنية "سيد الحبايب يا ضنايا أنت.

و قام" مصطفي أبو السريع، والقلق يملأ صوتة "مالك يما"، لترد"فريدة سيف النصر" جمهوري يناديني حاضر من عنيا "سيد الحبايب يا ضنايا أنت، يا مل أملط ومنايا انت"

إنفجر" سعد الصغير "، ومصطفي أبو سريع، عسلية وزمارة بالبكاء، حيث حركت لديهم مشاعر الأطفال تجاة والدتهم، وقال مصطفي أبو سريع"لا يما، لا يا أمي" ثم تجبرهم والدتهم" فريدة سيف النصر ع الغناء وتقولهم بصوت عالي غنو"فيقوم كل منهم بغناء أغنية سيد الحبايب، مع التصفيق والرقص.



ويشارك في مسلسل "ولاد إمبابة".. بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير ومصطفي أبو سريع، عمرو رمزي وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري..

لمشاهد الفيديو اضغط هنـــــــــــا
https://youtu.be/4-s2nmTlFtQ

أخبار تهمك

يوم فارق.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف مفاجأة عن الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 17 ساعة

رامز مجنون رسمي حـ3 | ضيف الحلقة الثالثة لبرنامج رامز مجنون رسمي 2020

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول تصريح من البنك المركزي عن قيمة قرض "النقد الدولي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

منذ حوالي 4 ساعات

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

منذ حوالي 12 ساعة

سما المصري للنيابة: كنت بحفز الجمهور على المشاهدة.. وبعض الفيديوهات مفبركة

منذ ساعة و 24 دقيقة

سما المصري في تحقيقات النيابة: الإخوان هما السبب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

منذ حوالي 6 ساعات

هل ينتهي خطر كورونا بمصر في ليلة القدر؟.. دراسة سنغافورية تجيب

منذ حوالي 18 ساعة

إنذار لنقابة المهن التمثيلية يطالب بشطب محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بلاغ للنائب العام لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي"

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد بدير عن محمد لطفي: مكنش يقصد أي أساءة وتشويه بإعلانه وفاتي

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من قطونيل بخصوص إعلان "ابن الجيران"

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات إلى الإعلام بشأن تناول الأزمات

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:38 م

عاجل.. تجديد حبس سما المصري 15 يوما

أول تعليق من"النقد الدولي" على طلب مصر لمساعدات لمواجهة كورونا

06:58 م

إنذار عاجل لأشرف زكي بشطب محمد رمضان من نقابة الممثلين بعد "واقعة الباسبور"

02:55 م

أول رد من طبيب طنطا المقال بسبب الرقص مع متعافين من كورونا

01:25 م

"قريبا".. الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين

10:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة