خالد أبو بكر: "الاختيار" أدى لحالة ارتكاريا لدى الخرفان

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مسلسل الاختيار أدى لحالة ارتكاريا لدى الخرفان، معقبًا: "في أزمة نفسية لدى الإخوان بسبب الاختيار من أول 3 حلقات".





وأشار "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الأحد، إلى أن مسلسل الاختيار جمع العائلة المصرية حو التلفاز مرة أخرى، معقبًا: "المصريين بكوا في حلقة الأمس التي جسدت لحظة الهجوم على كمين رفح".





واحتل مسلسل الاختيار مكانة كبيرة في اهتمامات المشاهدين والمتابعين، وأصبح على رأس الأعمال الدرامية الأخرى التي يتم عرضها، نظرًا للواقعية الشديدة، ولشغف الجميعا إلى معرفة شخصية الشهيد أحمد المنسي.





ودخل مسلسل الاختيار المنافسة مبكرًا مع أولى حلقاته محتلًا مركزًا متقدمًا من حيث نسب المشاهدات والبحث، بعدما شاهد الجمهور أحداث واقعية لأبطال الجيش المصري البواسل الذين أفنوا أرواحهم لنصرة مصر والدفاع عن أرضها وكرامتها في وجه الإرهاب الخسيس.





نجاح مسلسل الاختيار





وقال الدعاية الإسلامي الكبير الحبيب علي الجفري، إنه لو أراد أن يحث الناس على متابعة عمل درامي، سيكون مسلسل الاختيار هو اختياره الأول.





الجعفري ومسلسل الاختيار





وترحم الحبيب علي الجعفري خلال تغريدة له على حسابه الرسمي عبر "تويتر"، على الشهيد المصري البطل المنسي الذي تدور أحداث مسلسل الاختيار حوله وكل الرجال الذين استشهدوا معه ولمن دافع ولقى نحبه دفاعًا عن نصرة الحق، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.





الاختيار ينال إعجاب الجعفري





ودعا الجعفري إلى مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين، وذلك عقب الحديث عن مسلسل الاختيار الذي قال عنه أنه اختياره الأول لمن يريد مشاهدة مسلسل.





أهمية مسلسل الاختيار





وعن مسلسل الاختيار أوضح الجعفري، أنه يفضح موقف كثير من المتهجِّمين من التبرؤ من العمليات الإرهابية عند حدوثها أو يتهمون الحكومات بتدبيرها وعندما يتم النيل من مرتكبيها لا يملكون أنفسهم في المسارعة إلى الدفاع عنهم وتصويرهم في صورة الضحايا الأبرياء والصادقين.





الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار





وحققت الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار نجاحًا باهرًا على كافة الأصعدة، حيث تم تكليف أحمد المنسى وضابط سلاح المظلات إياد نصار، بعملية القبض على التكفيريين والإرهابيين فى مزرعة غرب شمال سيناء، والذين كان لهم يد فى عملية رفح التى راح ضحيتها عدد من الجنود البواسل فى رمضان.





بطل مسلسل الاختيار





ويقوم بدور البطولة في مسلسل الاختيار النجم أمير كرارة والذي قدم أعمالا ناجحة قام ببطولتها خلال رمضان السابق، حيث قام ببطولة "كلبش" والذي حقق نجاحًا عريضًا، إلى جانب نخبة من نجوم الدرام المصرية على رأسهم محمد رجب وأحمد العوضي الذي يجسد شخصية الإرهابي "عشماوي".



